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Талибы* захватили второй и третий крупнейшие города Афганистана

Иван Юминов

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Талибы* захватили второй и третий крупнейшие города Афганистана
Фото: pixabay.com

Силы радикального движения «Талибан»* захватили Кандагар и Герат — второй и третий крупнейшие города Афганистана.

— Кандагар завоеван, — рассказал официальный представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter.

Также талибы* взяли Герат. Правительственным силам и официальным лицам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений, приводит слова источника в афганской службе безопасности агентство AFP.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. «Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он отметил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

20 июля в МИД заявили о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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