Лавров заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе

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Российские обязательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаются в силе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе, — ответил Лавров на вопрос о том, как Россия может отреагировать на ухудшение ситуации на границе Афганистана и Таджикистана, заданный ему на пресс-конференции.

Министр уточнил, что в пограничном районе уже побывали представители секретариата ОДКБ, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода контингента в Афганистан в связи с возросшей в республике активностью «Талибана»*.

Напомним, 3 июля, границу с Таджикистаном пересекли свыше 300 афганских пограничников.

Инцидент произошел после захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением «Талибан»*. Осложнилась обстановка в уездах Хохон и Шахри-Бузург. Эти районы захватили радикалы. Также они заняли пограничную комендатуру Овез.

Афганские военнослужащие оказали сопротивление захватчикам, однако им пришлось пересечь границу Таджикистана между 5-й погранзаставой Истиклол и 6-й погранзаставой Саригор.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.