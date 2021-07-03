Афганские пограничники пересекли границу Таджикистана после боя с талибами

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Границу с Таджикистаном пересекли свыше 300 афганских пограничников. Об этом в субботу, 3 июля, сообщили в пресс-центре погранвойск Таджикистана.

Инцидент произошел после захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением «Талибан»*.

Осложнилась обстановка в уездах Хохон и Шахрибузург. Эти районы захватили радикалы. Также они заняли пограничную комендатуру «Овез».

Афганские военнослужащие оказали сопротивление захватчикам, однако им пришлось пересечь границу Таджикистана между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор», пишет РИА Новости.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Ранее сообщалось, что Россия готова помочь в установлении мира между Киргизией и Таджикистаном.