Россия готова помочь в установлении мира между Киргизией и Таджикистаном

Фото: МИД РФ

Россия подтверждает готовность оказать содействие в установлении мира на границе между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова в четверг, 10 июня.

— Мы призываем киргизских и таджикистанских союзников неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности. Необходимо довести до логического завершения процесс мирного пограничного размежевания между двумя странами, — рассказала Захарова.

Уточняется, что пограничная служба Киргизии обвинила военных Таджикистана в углублении почти на километр на территорию Ошской области страны ночью 3 июня. До этого конфликт в Баткенской области, который произошел в конце апреля, закончился гибелью более 50 человек с обеих сторон, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД вызвал украинского дипломата из-за инцидента с консулом России во Львове.

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