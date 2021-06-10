МИД вызвал украинского дипломата из-за инцидента с консулом России во Львове

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МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве Василия Покатило, чтобы выразить ему протест из-за инцидента с консулом России во Львове. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в четверг, 10 июня.

Уточняется, что 6 июня в селе Заболотовцы во Львовской области радикалы, выкрикивая фашистские лозунги, сорвали возложение цветов российскими дипломатами и украинскими гражданами к памятнику поэту Александру Пушкину. В церемонии принимала участие исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина.

По словам Захаровой, радикалы вырвали букет цветов, в то время как местные полицейские бездействовали, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД сожалеет о наращивании санкций Евросоюзом против Белоруссии из-за инцидента с рейсом Ryanair.

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