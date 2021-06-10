МИД России сожалеет, что ЕС нарастил санкции против Белоруссии

Фото: МИД РФ

Россия сожалеет, что ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске стала предлогом для Евросоюза (ЕС), чтобы нарастить санкции против Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг, 10 июня.

— Мы с сожалением констатируем, что ситуация с вынужденной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минка стала для Евросоюза лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Белоруссию, — рассказала Захарова.

Кроме того, у МИД есть вопросы к тому, что ЕС не стал дожидаться выводов международного расследования по этой ситуации, приводит слова представителя министерства РИА Новости.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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