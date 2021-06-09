Европарламент предложил расследовать причастность России к посадке борта Ryanair

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Введение санкций в отношении России после инцидента с самолетом Ryanair допустил Европейский парламент. Депутаты подготовили проект резолюции, в котором призвали детально изучить роль страны в ситуации с экстренной посадкой борта в Минске.

Уточняется, что в случае обнаружения россиян, причастных к инциденту, в их отношении введут санкции. Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг, 10 июня.

Также в документе указано, что Европарламент «глубоко озабочен» якобы причастностью России к финансовой поддержке «операции» и сотрудничеством со спецслужбами Белоруссии, пишет РИА Новости.

Самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Также 23 мая была задержана россиянка София Сапега. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Позднее девушку арестовали в Минске на два месяца.

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