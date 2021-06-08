Глава СПЧ рассказал, что следит за ситуацией с задержанием Сапеги

Фото: Страница Валерия Фадеева в Facebook

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев следит за ситуацией с задержанием в Минске россиянки Софии Сапеги. Об этом он сообщил во вторник, 8 июня.

— Мы следим за этой ситуацией. По поводу Сапеги не могу сказать, но моя позиция такова, что надо добиваться экстрадиции российских граждан в Россию, — рассказал глава СПЧ.

Фадеев уточнил, что о конкретных шагах можно будет говорить после того, как правовая ситуация станет более определенной, отмечает РИА Новости.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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