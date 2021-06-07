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Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета
Фото: Администрация президента РФ

Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета

Полина Долганова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию в Белоруссии. Соответствующая информация следует из распространенного заявления политического органа Евросоюза.

Так, по словам Мишеля, Москва может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса.

Кроме того, глава совета подчеркнул, что правительство Белоруссии должно освободить политических заключенных, а также остановить репрессии и насилие в республике.

Политический деятель также добавил, что белорусским властям необходимо начать вести всесторонний национальный диалог, пишет РИА Новости.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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