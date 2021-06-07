Киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора наук

Фото: president.gov.by

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора наук. Об этом сообщили в центре коммуникаций вуза в понедельник, 7 июня.

Ректор университета Владимир Бугров в конце мая призывал научный совет университета лишить Лукашенко этого статуса из-за ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, отмечает РИА Новости.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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