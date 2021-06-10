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«Спорт — не поле боя»: Захарова оценила требование УЕФА убрать лозунги с формы Украины
Фото: МИД РФ

«Спорт — не поле боя»: Захарова оценила требование УЕФА убрать лозунги с формы Украины

Анастасия Волоснова

Спорт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать с формы сборной Украины по футболу политические надписи. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Захаровой в четверг, 10 июня.

В начале июня УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу. На ней изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на форме написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». Позднее УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для Евро-2020 политические надписи.

Захарова призвала украинских футболистов становиться «спортивными героями». По ее словам, необходимо прославлять свою страну спортивными достижениями, а не «националистическими лозунгами».

— Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры, — написала Захарова.

Ранее Российский футбольный союз обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для Евро-2020. Спортивная организация считает, что при разработке формы сборная Украины по футболу нарушила принципы УЕФА о невмешательстве в политику.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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УкраинаМария Захаровафутбол
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