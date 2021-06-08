РФС обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для Евро-2020

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Сборная Украины по футболу нарушила принципы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о невмешательстве в политику, разместив на своей форме изображение границ Украины, включающих Крым. Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

РФС отправил соответствующее письмо в УЕФА.

— На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний, — цитирует заявление РФС Интерфакс.

Ранее УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). На ней изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на форме написан лозунг «Слава Украине».

Напомним, Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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