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Оргкомитет Баку не аккредитовал комментатора Арустамяна на матчи Евро-2020
Фото: instagram/nobel_arustamyan

Оргкомитет Баку не аккредитовал комментатора Арустамяна на матчи Евро-2020

Кирилл Николаев

Спорт

Организационный комитет чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Баку не аккредитовал комментатора телеканала «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна на матчи турнира. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале.

По его словам, для работы на матчах Евро-2020 комментаторам должны дать аккредитацию все местные оргкомитеты, во всех странах.

— И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека [права] заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? — написал Уткин.

Позднее в УЕФА был отправлен запрос для выяснения причины недопуска Арустамяна на матчи турнира.

Напомним, Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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