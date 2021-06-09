РФС не обсуждал отказ сборной России от участия в Евро-2020 из-за украинской формы

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Сборная России не будет сниматься с розыгрыша чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) из-за скандала с новой игровой формой национальной команды Украины. Об этом в среду, 9 июня, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

— Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось, — приводит слова Дюкова Интерфакс.

Ранее УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). На ней изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на форме написан лозунг «Слава Украине». РФС обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для Евро-2020. Спортивная организация считает, что при разработке формы сборная Украины по футболу нарушила принципы УЕФА о невмешательстве в политику.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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