Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода войск в Афганистан

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода контингента в Афганистан в связи с возросшей в республике активностью «Талибана»*. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется, — заявил он.

По его словам, решения будут приниматься в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В настоящее время она развивается «не лучшим образом».

— ...Соответственно, будут приниматься нашими военными пограничниками необходимые решения, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ возможность усиления контингента на границе Таджикистана с Афганистаном.

Он также напомнил, что после выхода США и их союзников из Афганистана события в стране начали вызывать особую обеспокоенность.

Песков подытожил, что в настоящее время ситуация остается нестабильной, передает радио Sputnik.

Ранее, 3 июля, границу с Таджикистаном пересекли свыше 300 афганских пограничников.

Инцидент произошел после захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением «Талибан»*.

Осложнилась обстановка в уездах Хохон и Шахри-Бузург. Эти районы захватили радикалы. Также они заняли пограничную комендатуру Овез.

Афганские военнослужащие оказали сопротивление захватчикам, однако им пришлось пересечь границу Таджикистана между 5-й погранзаставой Истиклол и 6-й погранзаставой Саригор.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.