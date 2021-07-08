Лавров заявил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска

Фото: МИД РФ

Выведя войска из Афганистана, Вашингтон и Кабул, не желая формирования переходного правительства, оставляют место для решения конфликта в стране вооруженным путем. Об этом в четверг, 8 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Талибы ведут себя более воинственно, потому что договоренность, которая была, предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур, — сообщил он, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Министр упомянул, что руководители в Кабуле не хотят заниматься формированием такого правительства — они опасаются, что это выведет их из политической активности в регионе. Вместе с выводом войск США из Афганистана это может способствовать решению конфликта силовым путем, считает Лавров.

— США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии, — утверждает он.

Также глава МИД добавил, что после начала операции США и их союзников в Афганистане в 2001 году существенно возросли наркотические и террористические угрозы. По его словам, существуют документы, которые могут указывать на причастность некоторых американских военных к перевозке наркотических веществ.

— «Исламское государство» (организация, запрещенная на территории РФ) осознанно, целенаправленно располагается в северных провинциях Афганистана на границе с нашими союзниками, — закончил выступление министр, указав на данную проблему, отмечает ТАСС.

Напомним, что вывод войск США из Афганистана планируется завершить к 11 сентября.

Ранее Сергей Лавров заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он сообщал, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.