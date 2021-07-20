МИД РФ заявил о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*

Фото: МИД РФ

Талибы* могут силой захватить власть в Афганистане в случае отсутствия прогресса на межафганских переговорах. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он отметил, что военно-политический баланс в Афганистане будет переформатирован в пользу талибов*, если не вести активных действий в процессе национального примирения.

Однако Кабулов подчеркнул, что на данный момент у талибов* нет достаточного количества сил, чтобы захватить крупные административные центры провинций Афганистана.

— Хотя я и не исключаю, что в дальнейшем в самом ближайшем будущем могут взять контроль над двумя или тремя административными центрами, но у них нет достаточных сил для захвата, а главное, длительного удержания крупных провинций страны, — добавил Кабулов.

По его словам, существующий в настоящее время процесс оказывает негативное влияние на интересы кабульского правительства. При этом действия пока не могут привести к краху всего режима, пишет ТАСС.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. Запрещенная в РФ организация «Талибан»* захватила значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Кроме того, по информации в СМИ, «Талибан»* атаковал один из районов Кандагара. В субботу, 3 июля, сообщалось о пересечении афганскими военными границы Таджикистана после боя с талибами*.

При этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он сообщил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.