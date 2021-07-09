СМИ: «Талибан»* атаковал один из районов Кандагара

Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Боевики радикального исламистского движения «Талибан»* атаковали один из районов города Кандагар. Это второй по численности населения город Афганистана. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на свой источник в службе безопасности государства.

По информации источника, боевики атаковали два блокпоста. Полицейские Кандагара заявили, что в город прибывает подкрепление.

Ранее сообщалось, что представители «Талибана»* на встрече в Москве рассказали о планах организации. Среди них прекращение контрабанды наркотиков с территории Афганистана, а также гарантия безопасности государствам, граничащим с ним.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.