Представители Талибана* рассказали о планах организации

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Представители делегации катарского политического офиса движения «Талибан»* прибыли на переговоры в Москву и рассказали о планах организации. Она собирается бороться с поставками наркотиков из Афганистана. Об этом сообщил глава делегации Шахабуддин Делавар.

— Мы гарантируем, что предпримем меры по борьбе против производства наркотиков и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности по противодействию контрабанде, — заявил он на пресс-конференции.

Он сообщил, что движение не стремится к «узурпации» власти в Афганистане и гарантирует безопасную транспортировку грузов на подконтрольных ему территориях. По его словам, движение хочет, чтобы все представители афганского общества участвовали в работе государства. Организация уверяет ближайшие к Афганистану государства, что поводов для беспокойства на границах у них нет.

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мухаммад Наим заявил, что они пока не собираются встречаться с представителями Кабула в Москве.

— Пока об этом не идет речи. Посмотрим, что будет дальше, это будет обсуждаться на будущих встречах, — заявил Наим.

Посольство Афганистана ответило аналогично. Представитель дипмиссии заявил агентству, что не планирует контактов с представителями организации, пока они находятся в Москве.

Организация готова обсуждать с другими странами вопросы, вызывающие у них беспокойство, отмечает РИА Новости.

По словам представителя движения, они готовы сесть за стол переговоров с любым государством, имеющим проблемы в отношениях с Афганистаном.

Напомним, что ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. Организация захватила значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он сообщал, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.