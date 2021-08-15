СМИ: Талибы* вошли в президентский дворец в Кабуле

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Боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает телеканал CNN.

— Они медленно передвигаются по городу, — передал корреспондент телеканала Ник Уолш.

Талибы* заняли президентский дворец в Кабуле, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на афганские СМИ. По словам участников радикального движения, «в течение нескольких часов они полностью возьмут на себя управление столицей».

Представители движения также заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет. Власть в стране будет передана напрямую, передает агентство Reuters.

До этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщало посольство РФ в столице страны.

Телеканал Tolo News со ссылкой на источники добавлял, что лидер покинул страну.

По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Агентство также передает, что президент согласился сложить свои полномочия.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.