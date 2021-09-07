Мулла Мухаммад Хасан Ахунд станет новым премьером Афганистана

Фото: unsplash

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд станет новым премьер-министром Афганистана. Об этом сообщила во вторник, 7 сентября, пакистанская газета The News со ссылкой на источники.

Решение о назначении премьера принял духовный лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада.

— Амир-уль Муминин (повелитель правоверных — прим «ВМ») Шейх Хибатулла Ахундзада сам предложил мулле Мохаммаду Хасану Ахунду этот пост. Мулла Барадар Ахунд и мулла Абдус Салам будут работать его заместителями, — рассказал газете высокопоставленный лидер талибов.

На данный момент Мулла Мохаммад Хасан Ахунд является главой влиятельного органа талибов* — Шуры.

Позднее официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны.

Он подтвердил, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал исполняющим обязанности премьера Афганистана. Его заместителем станет мулла Абдул Гани Барадар, вторым заместителем назначен мулла Абдул Салам Ханафи.

Министром обороны стал сын основателя «Талибана»* Мухаммад Якуб Муджахид, главой МВД — сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани, министром иностранных дел — мулла Амир Хан Муттаки.

При этом министром культуры и информации назанчен Забихулла Муджахид, а министром образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир. Мулла Мохаммад Идрис займет пост главы Центробанка, а Мохаммад Ханиф станет министром экономики, передает телеканал Ariana News.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.