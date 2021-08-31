Пентагон объявил о завершении миссии в Афганистане

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Войска Соединенных Штатов из Афганистана выведены, миссия в республике завершена. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

— Я здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении, — заявил он в ходе брифинга журналистам.

Маккензи также сообщил, что последний самолет вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа.На борту воздушного судна находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

По словам представителя Пентагона, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года».

Он отметил, что за это время в республике погиб 2461 военнослужащий США и гражданские лица, более 20 тысяч были ранены, передает ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.