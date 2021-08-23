Талибы* объявили 31 августа крайним сроком для вывода ВС США из Афганистана

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Вторник, 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил представитель радикального движения «Талибан»*.

Отмечается также, что продление сроков будет означать расширение оккупации, передает РИА Новости.

До этого представители радикального движения «Талибан»* предложили президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амруллу Салеху амнистию. Политики смогут вернуться в страну, если они захотят.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.