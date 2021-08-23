Талибы* объявили 31 августа крайним сроком для вывода ВС США из Афганистана
Вторник, 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил представитель радикального движения «Талибан»*.
Отмечается также, что продление сроков будет означать расширение оккупации, передает РИА Новости.
До этого представители радикального движения «Талибан»* предложили президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амруллу Салеху амнистию. Политики смогут вернуться в страну, если они захотят.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.