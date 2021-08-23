Талибы* предложили амнистию подавшему в отставку президенту Афганистана

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Представители радикального движения «Талибан»* предложили президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху амнистию. Политики смогут вернуться в страну, если они захотят. Об этом в эфире пакистанского телеканала Geo TV сообщил высокопоставленный лидер движения Халил ур Рахман Хаккани.

— Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и Хамдуллу Мохиба (советник президента по безопасности — прим. «ВМ»). Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека, — сказал Хаккани, добавив, что вражда между талибами* и политиками возникла в результате религиозных разногласий.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.