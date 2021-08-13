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Россия не рассматривает возможность эвакуации посольства в Кабуле

Василий Плиткин

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Россия не рассматривает возможность эвакуации посольства в Кабуле
Фото: U.S. Department of State / Ronny Przysucha

Россия не рассматривает вопрос эвакуации своего посольства в Кабуле в связи с захватом талибами* крупнейших городов Афганистана Кандагара и Герата. Об этом заявил в пятницу, 13 августа, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По словам Замира Кабулова, возможностей для захвата Кабула у талибов* «в обозримом будущем нет», передает ТАСС.

Спецпредставитель подчеркнул, что к ухудшению ситуации в Афганистане привело затягивание Кабулом мирных переговоров с «Талибаном»*.

При этом Кабулов положительно оценил свои контакты с представителями катарского политического офиса талибов*, которые состоялись накануне в Дохе.

— Но одно дело договариваться, а другое дело — реализовать это. И это зависит не только от талибов*, но и от нынешнего кабульского правительства, которое наконец должно взяться за ум и начинать содержательные переговоры. Они дотянули время до того, что мы получили, — пояснил Кабулов.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана.

«Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города. 12 августа талибы* объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего крупнейших городов Афганистана.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Афганистанпосольствоэвакуация
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