Взрыв произошел рядом с российским посольством в Кабуле

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По словам очевидцев, на место происшествия направляется большое количество машин скорой помощи.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан» сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.