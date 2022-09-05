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Взрыв произошел рядом с российским посольством в Кабуле

Полина Долганова
В мире
Взрыв произошел рядом с российским посольством в Кабуле
Фото: Unsplash

Взрыв прогремел в Кабуле рядом с российским посольством. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил источник РИА Новости.

По словам очевидцев, на место происшествия направляется большое количество машин скорой помощи.

— Много машин скорой помощи направились в район, может быть большое число пострадавших, — сообщили местные жители.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан» сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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