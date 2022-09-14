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Супруга женщины, убитой на прогулке с собакой, госпитализировали

Степан Жирнов
Происшествия
Супруга женщины, убитой на прогулке с собакой, госпитализировали
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Троица Карта всех событий

Пенсионера МВД, которого подозревают в убийстве собственной жены, госпитализировали. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Во вторник, 13 сентября, 52-летнего супруга убитой женщины должны были доставить на допрос в Следственный комитет. Но вместо этого мужчина попал в медицинское учреждение, где у него диагностировали ушибы ног, ссадины кистей и голеней, а также травму живота, сообщает Telegram-канал «112».

Преступление, о котором идет речь, произошло 5 сентября в Новой Москве. 49-летнюю женщину застрелили на прогулке с собакой.

Изначально в убийстве подозревали бывшего сотрудника МВД, мужа погибшей, но он прошел проверку на полиграфе и был выпущен из изолятора временного содержания.

Новая Москва Госпитализация МВД Убийства
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