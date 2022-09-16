Пенсионер МВД рассказал, зачем заказал убийство жены

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Троица Карта всех событий

Ю. Новиков, пенсионер МВД, рассказал, зачем заказал убийство своей жены. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 16 сентября.

По словам собеседника «ВМ», Новиковы недавно написали завещания друг на друга. Вскоре после этого супруг решил избавиться от жены и завладеть ее имуществом. Речь идет про несколько объектов недвижимости, которые мужчина планировал продать.

Для этого он связался со своим ранее судимым знакомым по фамилии Кадомский и предложил ему миллион рублей за организацию убийства. Также Новиков должен был предоставить оружие для киллера. В свою очередь Кадомский должен был найти исполнителя.

Вскоре после этого Новиков передал посреднику 250 тысяч рублей, сообщив, что остальное отдаст после продажи полученного имущества. Стрелку же Кадомский передал 100 тысяч рублей.

Убийство, о котором идет речь, произошло 5 сентября в деревне Троица в Новой Москве. Женщину застрелили во время прогулки с собакой из-за того, что животное было без намордника. Ее супруг — пенсионер МВД — являлся главным свидетелем, которого задерживали и отпускали несколько раз. Как развивались события — читайте в материале «ВМ».