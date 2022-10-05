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Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в среду, 5 октября, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

— Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар, — подчеркнул Стремоусов.

Он также добавил, что продвижение украинских военных вглубь региона остановлено, передает РИА Новости.

— На утро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут — это невозможно, — уточнил замглавы обладминистрации региона.

До этого сообщалось, что продвижение ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны на севере Херсонской области остановлено. Кроме того, стало известно, что украинские военные оказались в «огневом мешке».

4 октября российские силовики уничтожили группировку украинских диверсантов в городе Алешки под Херсоном. Во время досмотра представители силовых структур обнаружили двух диверсантов, которые в ходе завязавшегося боя получили несовместимые с жизнью ранения.

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