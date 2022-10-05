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Скончался актер из сериала «Глухарь» Леонид Банишев

Елена Самойлова
Общество
Скончался актер из сериала «Глухарь» Леонид Банишев
Фото: Адвокат-7, 2010 год

Советский и российский актер Леонид Банишев скончался 30 сентября в возрасте 69 лет.

Артист ушел из жизни в больнице города Дмитрова после четвертого инсульта. Его похоронили 4 октября в Сергиевом Посаде, в последние годы Банишев проживал и преподавал там, передает «Российская газета» со ссылкой на пользователей портала «Кино-Театр.ру».

Леонид Николаевич Банишев родился 9 апреля 1953 года. Работал в Бугурусланском театре драмы, Чкаловском русском театре драмы в Таджикистане, а также играл в Душанбинском русском театре, Армавирском муниципальном театре драмы и комедии.

Актер начал сниматься в конце 1980-х годов. На его счету множество ролей в фильмах и сериалах. Так, он появился в картине «Акция» вместе с Георгием Юматовым и Борисом Галкиным, в военной драме «Маленький человек на большой войне», а также в мистическом детективе «Чужая игра». Однако популярность ему принесли роли в сериалах «Закон и порядок», «Глухарь», «Адвокат», «Висяки», «Мент в законе», «Скорая помощь», «Метод» и другие.

В 1990 году в Душанбе Банишеву вручили приз республиканского театрального фестиваля «Парасту», а в 1997 году в Стерлитамаке — награду театрального фестиваля Башкортостана.

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