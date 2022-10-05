Мужчина предстанет перед судом за убийство, совершенное в столице более десяти лет назад

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Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Завершено расследование по делу об убийстве, которое произошло в столице более десяти лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 5 октября.

По ее словам, 13 августа 2012 года вблизи здания на Авиационной улице было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Долгое время преступление оставалось не раскрытым.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты смогли установить личность погибшего, а также определить его круг общения в 2012 году и потенциальных свидетелей преступления.

В результате следствие решило проверить одного из знакомых погибшего. Вскоре мужчину задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

В ходе расследования стало понятно, что причиной совершения преступления стал конфликт на почве личной неприязни.

Экспертиза показала, что ни на момент убийства, ни в наши дни 48-летний подозреваемый какими-либо хроническими психическими расстройствами не страдал.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, чтобы передать уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

29 сентября стало известно, что перед судом предстанет группа злоумышленников, которые изнасиловали и убили девушку более 20 лет назад.