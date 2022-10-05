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Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Чурикову

Евгений Жуков
Общество
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Чурикову
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Чурикову. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 5 октября.

В поздравительной телеграмме Собянин назвал артистку «гордостью отечественного искусства».

— Вам подвластны любые роли, и в каждую героиню вы вкладываете частичку своей души. Встречи с вами дарят зрителям праздник, наполненный радостью, искренностью и оптимизмом, — передает официальный сайт мэра Москвы.

Инна Чурикова родилась в 1943 году. В 1965 году, после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина, служила в Московском театре юного зрителя. Спустя 10 лет актрису пригласили в Театр имени Ленинского комсомола в Москве, где она служит по сей день.

15 сентября Сергей Собянин поздравил главу Роспотребнадзора Анну Попову и руководителя столичного управления ведомства Елену Андрееву с 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России.

По словам мэра города, Роспотребнадзор продолжает успешную работу в решении важных вопросов в сфере защиты здоровья граждан и прав потребителей.

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