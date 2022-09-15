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Собянин поздравил Попову и Андрееву с 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России

Александр Афонин
Город
Собянин поздравил Попову и Андрееву с 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил главу Роспотребнадзора Анну Попову и руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву с 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России.

— С первых лет своего существования санитарно-эпидемиологическая служба вносит огромный вклад в охрану здоровья населения, проведение комплексных санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в нашей стране, — сказал глава города.

В поздравлении Поповой Собянин отметил, что сегодня Роспотребнадзор продолжает успешную работу в решении важных вопросов в сфере защиты здоровья граждан и прав потребителей. По его словам, роль ведомства в период пандемии коронавируса невозможно переоценить.

Говоря о столичном управлении Роспотребнадзора, глава города подчеркнул, что его специалисты эффективно решают важнейшие задачи для города.

Они обеспечивают безопасность горожан и защищают права потребителей. Особую роль сотрудники ведомства сыграли в период пандемии, когда их самоотверженная работа помогла справиться с заболеванием, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Собянин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку СССР Татьяну Доронину. Он пожелал, чтобы ее творческие замыслы продолжали находить яркое воплощение и украшать культурное пространство Москвы и всей России.

Роспотребнадзор Анна Попова Сергей Собянин Поздравления
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