Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Доронину

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку СССР Татьяну Доронину. Соответствующая телеграмма мэра была опубликована в понедельник, 12 сентября, на портале mos.ru.

— Несравненная актриса и блистательный режиссер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства и приумножение славных мхатовских традиций. Созданные вами женские образы любимы миллионами зрителей за искренность, сердечность и душевную красоту, — говорится в сообщении.

Собянин также пожелал 89-летней актрисе, чтобы ее творческие замыслы продолжали находить яркое воплощение и украшать культурное пространство Москвы и всей России.

В этот же день мэр поздравил с днем рождения народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Профессиональное образование артистка получила в Школе-студии МХАТ. После работала в различных российских театрах, среди которых Сталинградский областной драматический театр имени Максима Горького, московский драматический театр «Сфера» и другие.

С 1987 года народная артистка СССР Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького. В декабре 2018 года новым худруком стал Эдуард Бояков, а Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.