Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Спивакова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 12 сентября, поздравил народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова с днем рождения.

— Вы принадлежите к плеяде выдающихся музыкантов современности, чей талант признан во всем мире. Ваше виртуозное исполнительское мастерство завораживает сердца миллионов слушателей, подчеркивает красоту и величие искусства. Огромного уважения заслуживает ваша общественная деятельность, нацеленная на популяризацию классики, поддержку юных талантов, воспитание любви к музыке и творчеству среди детей и молодежи, — отмечается в поздравительной телеграмме.

Спиваков родился в 1944 году в Уфе. Учился в Московской государственной консерватории имени Чайковского, в 1970 году окончил аспирантуру. В 1979 году дирижер основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы». С 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. В данный момент он руководит Национальным филармоническим оркестром России, а также занимает пост президента Московского международного дома музыки.

В 1990 году ему присвоили звание народного артиста СССР. Он является лауреатом и других престижных наград, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 сентября Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Евгению Глушенко.