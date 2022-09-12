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Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Спивакова

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Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Спивакова
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 12 сентября, поздравил народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова с днем рождения.

— Вы принадлежите к плеяде выдающихся музыкантов современности, чей талант признан во всем мире. Ваше виртуозное исполнительское мастерство завораживает сердца миллионов слушателей, подчеркивает красоту и величие искусства. Огромного уважения заслуживает ваша общественная деятельность, нацеленная на популяризацию классики, поддержку юных талантов, воспитание любви к музыке и творчеству среди детей и молодежи, — отмечается в поздравительной телеграмме.

Спиваков родился в 1944 году в Уфе. Учился в Московской государственной консерватории имени Чайковского, в 1970 году окончил аспирантуру. В 1979 году дирижер основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы». С 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. В данный момент он руководит Национальным филармоническим оркестром России, а также занимает пост президента Московского международного дома музыки.

В 1990 году ему присвоили звание народного артиста СССР. Он является лауреатом и других престижных наград, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 сентября Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Евгению Глушенко.

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