Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Глушенко

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Евгению Глушенко. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Ваши замечательные работы в театре и кино пришлись по душе миллионам зрителей. Создавая психологически глубокие женские образы, вы приумножаете традиции русской актерской школы, помогаете воспитывать любовь к классике, — сказал он.

Глава города отметил, что творчество Глушенко сделало ее прекрасной актрисой. По его словам, артистка внесла огромный вклад в развитие российского искусства и оставила значительный след в этой летописи, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 августа Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову. Он отметил, что она покорила своих фанатов замечательными работами в театре и кино, а сыгранные роли являются вершиной актерского мастерства.

До этого мэр столицы поздравил народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского с 85-летием. Глава города добавил, что работы режиссера отличаются высоким профессионализмом и ярким художественным вкусом.