Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

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Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Об этом в среду, 5 октября, объявил Нобелевский комитет.

Уточняется, что премия присуждена за инструменты для создания молекул.

Накануне были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали француз Ален Аспект, американец Джон Френсис Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Премия присуждена за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

Также стало известно имя лауреата в области физиологии или медицины. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, руководитель отдела эволюционной генетики Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге. Он был награжден за невероятные «открытия в области геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

6 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии по литературе. Среди фаворитов — француз Мишель Уэльбек и британец индийского происхождения Салман Рушди. О возможном победителе и значении премии «Вечерней Москве» рассказал литературный критик Константин Мильчин.