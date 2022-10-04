Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

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Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспект, американец Джон Френсис Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Об этом во вторник, 4 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Как уточняется, премия присуждена за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

Накануне стало известно имя лауреата в области физиологии или медицины — шведского биолога Сванте Паабо, руководителя отдела эволюционной генетики Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге.

Он был награжден за невероятные «открытия в области геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

Данное открытие позволит изучить влияние инфекций на иммунную систему человека. Кроме того, исследования Паабо породили новую научную дисциплину — палеогеномику.

С 3 по 10 октября проходит Нобелевская неделя, во время которой мировым ученым вручаются награды. Руководитель департамента математики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член Европейской академии Фуад Алескеров в беседе с «Вечерней Москвой» оценил политизированность Нобелевской премии и ее статус в научном сообществе.