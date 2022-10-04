Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Евгений Жуков
В мире
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Фото: twitter/NobelPrize

Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспект, американец Джон Френсис Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Об этом во вторник, 4 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Как уточняется, премия присуждена за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

Накануне стало известно имя лауреата в области физиологии или медицины — шведского биолога Сванте Паабо, руководителя отдела эволюционной генетики Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге.

Он был награжден за невероятные «открытия в области геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

Данное открытие позволит изучить влияние инфекций на иммунную систему человека. Кроме того, исследования Паабо породили новую научную дисциплину — палеогеномику.

С 3 по 10 октября проходит Нобелевская неделя, во время которой мировым ученым вручаются награды. Руководитель департамента математики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член Европейской академии Фуад Алескеров в беседе с «Вечерней Москвой» оценил политизированность Нобелевской премии и ее статус в научном сообществе.

Физика Нобелевская премия Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы пренебрегаем тем, что нам дано

Олег Пантелеев
Олег Пантелеев

Авиабилеты будут доступны

Никита Миронов
Никита Миронов

Жалкие люди

Сергей Кобыляцкий
Сергей Кобыляцкий

На страже государственности

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Елена Гагарина
Елена Гагарина

Школьники изучат историю России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Подсказки великого Мастера

Все мнения
О проекте