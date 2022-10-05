Завершились работы по обновлению зоны отдыха «Березовая роща» в Зеленограде

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Матушкино Карта всех событий

Специалисты завершили работы по обновлению зоны отдыха «Березовая роща» в Зеленограде. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Березовая роща — сердце района Матушкино. Через естественный лесной массив, сохранившийся еще со времен застройки района, пролегают пешеходные дорожки к корпусам 231, 232, 233, 248, 249, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году в рамках программы «Мой район» работники заменили покрытие дорожно-тропиночной сети, сделали зоны для тихого отдыха, установили скамейки и парковые качели. Кроме того, была обновлена система освещения. Также приведены в порядок детские площадки: там поставили новые игровые комплексы, оформленные в лесной тематике, с горками, качелями, качалками. Специалисты обустроили и площадку для выгула и дрессировки собак.

При проведении работ специалисты комплекса сохранили ландшафт территории — все зеленые насаждения, аллеи, газоны и цветники. Дополнительно они высадили деревья и кустарники.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что благоустройство территорий возле станций «Варшавская» и «Каховская» завершат до конца года.