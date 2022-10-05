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Андрей Бочкарев: Старо-Рублевский путепровод реконструирован на 65 процентов

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Старо-Рублевский путепровод реконструирован на 65 процентов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Старорублевский мост Карта всех событий

В рамках строительства Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) ведутся работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода. Об этом в среду, 5 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время идет сборка пролетного строения путепровода через Северный дублер Кутузовского проспекта и направленного съезда с Рублевского шоссе на СДКП. Ведутся работы по реконструкции существующего путепровода через первые Московские центральные диаметры. Общая строительная готовность путепровода оценивается в 65 процентов, — рассказал он.

Заммэра отметил, что проект также предусматривает реконструкцию участков улично-дорожной сети на улице Ивана Франко, которую во итоге соединят с улицей Герасима Курина. Работы планируется завершить до конца текущего года.

По словам Андрея Бочкарева, в рамках проекта будет построено и реконструировано около двух километров дорог.

— Ожидается, что после запуска движения по путепроводу улучшится транспортная доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина, — уточнил глава строительного комплекса.

Он добавил, что в течение этого года в Москве построили 40 километров дорог, 5 пешеходных переходов и 15 искусственных сооружений. Среди наиболее крупных объектов он назвал развязку МКАД с Осташковским шоссе и путепровод на МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что в Мневниковской пойме ведутся работы по возведению улично-дорожной сети, которая объединит все создаваемые на территории объекты и свяжет их с автомагистралями северо-запада столицы.

Строительство Андрей Бочкарев Дороги
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