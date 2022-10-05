В Кремле прокомментировали нехватку средств в регионах для мобилизованных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных граждан в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром. Об этом в среду, 5 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у государства появляются дополнительные расходы и нагрузка на региональные бюджеты. У некоторых субъектов федерации есть «резерв прочности», однако у других же он может вовсе отсутствовать.

— Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться, — передает слова Пескова РИА Новости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Глава города отметил, что московским руководством предусмотрены ежемесячные выплаты, меры социальной, юридической и даже психологической помощи.

Будет реализовано предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II групп социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи.