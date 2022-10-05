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Приметы и советы

Токсиколог рассказал о вреде пластиковой посуды

Ирина Игнатенко
Общество
Токсиколог рассказал о вреде пластиковой посуды
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о вреде пластиковой посуды.

— Любой пластик для человека вреден — как бы его ни рекламировали, каким бы безопасным ни представляли маркетологи. В составе любого пластика есть полифенольные, бензольные соединения. Они делают пластиковые контейнеры фактически ксенобиотиками, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

Такие вещества могут нанести вред организму, особенно если человек склонен к аллергии.

Эксперт добавил, что пластиковые бутылки, кулеры при длительном нахождении на солнце выделяют микропластик, который остается в организме человека и отравляет его. Врач предупредил, что нельзя использовать пластиковую посуду для длительного хранения, а также разогревать в ней еду в микроволновой печи.

До этого завод «Экопласт» продемонстрировал проект вторичной переработки пластика на выставке «Экспо-2022» в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае.

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