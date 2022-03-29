Резидент технополиса «Москва» презентовал проект переработки пластика на выставке в Дубае

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Завод «Экопласт» продемонстрировал проект вторичной переработки пластика на выставке «Экспо-2022» в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в Дубае. Данное предприятие является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис «Москва». Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба технополиса.

— Завод «Экопласт» презентовал иностранной аудитории свой проект по экологической утилизации пластика из старой электронной техники. Полный цикл процесса переработки таких отходов представлен на общей экспозиции лучших практик РФ по теме устойчивого развития на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае, — рассказал гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

Завод «Экопласт» является одним из участников единой сырьевой цепочки корпорации «Экополис». В рамках выстроенного цикла компания занимается извлечением и разделением материалов из отслужившей бытовой и электронной техники, в том числе меди и печатных плат, говорится на сайте технополиса.

28 марта стало известно, что компании из технополиса «Москва» покажут актуальные разработки на главной отраслевой выставке «Фотоника». 16-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника» открылась 29 марта в ЦВК «Экспоцентр» и продлится до 1 апреля.