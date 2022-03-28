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Технополис «Москва» представит разработки на главной отраслевой выставке по фотонике

Араз Салехов

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Технополис «Москва» представит разработки на главной отраслевой выставке по фотонике
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компании из технополиса «Москва» продемонстрируют актуальные разработки на главной отраслевой выставке «Фотоника». Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

— Наиболее масштабное направление производственной и исследовательской деятельности предприятий столичной ОЭЗ — микроэлектроника и оптика. Она включает и фотонику как дисциплину, предполагающую работу со светом и лазерными технологиями. На главной выставке по фотонике в этом году они представят собственные достижения и оригинальные разработки, в том числе в рамках импортозамещения, — рассказал он.

Уточняется, что на сегодняшний день в этом кластере состоят более тридцати резидентов, готовых вкладывать в отрасль и свои производства порядка 25 миллиардов рублей.16-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника» откроется 29 марта в ЦВК «Экспоцентр» и продлится до 1 апреля.

26 марта заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия — резиденты технополиса «Москва» предлагают соискателям свыше 100 вакансий в области микроэлектроники. Он напомнил, что за весь период работы в ОЭЗ компании создали почти пять тысяч мест приложения труда.

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