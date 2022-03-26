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На предприятиях микроэлектроники технополиса «Москва» открылось более 100 вакансий

Полина Долганова

Город
На предприятиях микроэлектроники технополиса «Москва» открылось более 100 вакансий
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

Предприятия — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» предлагают соискателям свыше 100 вакансий в области микроэлектроники. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за весь период работы в ОЭЗ компании вложили в свои площадки в общей сложности около 22 миллиардов рублей и создали почти пять тысяч мест приложения труда.

Сильнее других в новых специалистах нуждаются зеленоградские производители микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта и чипов.

По словам генерального директора технополиса Геннадия Дегтева, в особой экономической зоне особое внимание уделяют развитию кадрового потенциала промышленности.

Предполагается, что в ближайшие годы на производствах ОЭЗ будут задействованы более 5,5 тысячи специалистов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» заключил контракт с крупным ИТ-дистрибьютором, благодаря которому заказчики со всей России смогут использовать интерактивное оборудование отечественного производства.

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