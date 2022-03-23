Технополис «Москва» обеспечит Россию интерактивным отечественным оборудованием

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» заключил контракт с крупным ИТ-дистрибьютором, благодаря которому заказчики со всей России смогут использовать интерактивное оборудование отечественного производства. Об этом в среду, 23 марта, сообщил директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Российский производитель интерактивного оборудования подписал дистрибьюторское соглашение. Благодаря нему панели, моноблоки, стойки, столы и другие разработки из ОЭЗ Москвы теперь доступны по всей территории России. Они позволят российским компаниям-подрядчикам, специализирующимся на заказной разработке и внедрении ИТ-инфраструктуры на предприятии, продолжить реализацию проектов уже на отечественном оборудовании, — пояснил он.

Резидент технополиса занимается развитием линейки оборудования и программного обеспечения. За три квартала прошлого года объем производства резидента вырос на 44 процента или до 737 миллионов рублей. Более того, резидент, согласно оценке аналитиков ITResearch, является лидером в России по количеству произведенных и реализованных сенсорных панелей.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что компания создает оборудование для образовательных и медучреждений, коммерческих и промышленных предприятий, а также для центров обслуживания граждан.

Генеральный директор компании-резидента Владимир Крикушенко резюмировал, что, поскольку вся продукция внесена в единый реестр РЭП и Минпромторга РФ, производители могут успешно помогать заказчикам реализовывать сложные проекты в рамках импортозамещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) в технополисе «Москва» станет площадкой отборочных соревнований на финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).