Финалистов WorldSkills Russia выявят на площадке технополиса «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) в технополисе «Москва» станет площадкой отборочных соревнований на финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев во вторник, 22 марта.

— МГОК выступает традиционным поставщиком кадров для предприятий столичной ОЭЗ и ведет активную кооперацию с ними. Закономерно, что на его базе в этом году состоятся отборочные соревнования по четырем компетенциям WorldSkills, где выявят финалистов почти из 50 претендентов, — сказал представитель учреждения.

Отборочные соревнования, как уточняется, состоятся с 11 по 23 апреля. Участие в них примут представители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и других регионов.

Чемпионат WorldSkills Russia является крупнейшим в стране соревнованием профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. В 2021 году финал прошел по 105 профессиональным компетенциям в семи блоках, а всего в нем участвовали более 1800 конкурсантов.

18 февраля сообщалось, что к технополису «Москва» присоединится участок промзоны «Южный порт» возле пересечения Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов. Благодаря этому в городе дополнительно появится 1,8 тысячи рабочих мест.

В новую площадку инвесторы вложат 3,7 миллиарда рублей. В ближайшие годы инвесторы реорганизуют часть промзоны в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

Предполагаемая площадь обновленного участка составит около 90 гектаров. На них разместят более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут 33,6 тысячи рабочих мест.