Почти две тысячи рабочих мест создадут в технополисе «Москва»

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

К особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» присоединится участок промзоны «Южный порт» возле пересечения Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов. Благодаря этому, в городе дополнительно появится 1,8 тысячи рабочих мест.

— В столичной ОЭЗ работают около 200 компаний, из них порядка 90 — в статусе резидента. Они разрабатывают и выпускают лекарства, композитные материалы, микроэлектронику, аппараты ИВЛ, роботов, досмотровое оборудование и другие инновационные продукты. За все время существования резиденты вложили почти 60 миллиардов рублей инвестиций, а также создали свыше восьми тысяч рабочих мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам в новую площадку инвесторы вложат 3,7 миллиарда рублей. В ближайшие годы инвесторы реорганизуют часть промзоны в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Предполагаемая площадь обновленного участка составит около 90 гектаров. На них разместят более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут 33,6 тысячи рабочих мест.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, размещенные на территории предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ.

— Например, они освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, налог на прибыль для них составляет два процента вместо 20 процентов. С 2006 года резиденты ОЭЗ сэкономили на налоговых отчислениях более 3,2 миллиарда рублей. Это позволяет им направлять дополнительные средства на развитие производства, — передает его слова официальный сайт мэра столицы.

До этого Ефимов заявил, что столичные власти поддерживают упрощение процедуры получения статуса резидента Особой экономической зоны. Правительство России уже поддержало соответствующие поправки, предложенные Минэкономразвития России. Согласно им, предлагается упростить процесс получения статуса и процедуру прохождения согласования. Вместо бизнес-плана компании могут подавать упрощенную форму — паспорт инвестпроекта.