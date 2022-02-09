Ефимов заявил, что Москва поддерживает упрощение получения статуса резидента ОЭЗ

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

Столичные власти поддерживают упрощение процедуры получения статуса резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом в среду, 9 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя поправки к закону об ОЭЗ.

Правительство России уже поддержало соответствующие поправки, предложенные Минэкономразвития России. Согласно им, предлагается упростить процесс получения статуса и процедуру прохождения согласования. Вместо бизнес-плана компании могут подавать упрощенную форму — паспорт инвестпроекта.

— Особые экономические зоны выступают эффективным инструментом для привлечения инвестиций в регионы и приоритетные виды экономической деятельности. Предлагаемые преференции ОЭЗ позволяют стимулировать развитие актуальных отраслей, создавать новые точки роста. Примером служит опыт ОЭЗ «Технополис «Москва», где получили мощный импульс к росту предприятия микроэлектроники, фармацевтики, медицинских изделий, новых материалов. Ежегодно число резидентов столичной ОЭЗ растет, сегодня их уже порядка 90, — рассказал он.

Они инвестировали уже более 59 миллиардов рублей и сэкономили на налогах 3,4 миллиарда рублей.

По словам гендиректора компании — производителя оптических электронных трансформаторов тока и напряжения Олега Рудакова, его компании ранее понадобилось шесть месяцев на подготовку бизнес-плана и получение статуса резидента. Другим предприятиям может стать легче.

До этого сообщалось, что в компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва» работают более 200 первоклассных ученых. При этом каждый третий резидент технополиса регистрирует права на результаты интеллектуальной деятельности, что позволяет городским предприятиям производить современную и востребованную на рынке продукцию.