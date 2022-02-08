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Более 200 ученых работают на предприятиях технополиса «Москва»

Георгий Соланович

Город
Более 200 ученых работают на предприятиях технополиса «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

В компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва» работают более 200 первоклассных ученых. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— На предприятиях ОЭЗ Москвы ведут научную, внедренческую и производственную деятельность более 200 кандидатов и докторов наук. В основном они заняты в микроэлектронной промышленности — в этом кластере трудятся порядка 140 ученых, — пояснил Прохоров.

Он также уточнил, что каждый третий резидент технополиса регистрирует права на результаты интеллектуальной деятельности, что позволяет городским предприятиям производить современную и востребованную на рынке продукцию.

Компании технополиса сотрудничают с ведущими вузами России, что также повышает качество продукции и увеличивает прибыль.

— По итогам 9 месяцев 2021 года суммарная выручка этих предприятий превысила 13,7 миллиарда рублей, что составляет почти 70 процентов от выручки всех резидентов ОЭЗ Москвы в этот период, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Для популяризации технических инноваций в технополисе реализуются проекты промышленного туризма и знакомства молодежи с технологиями.

Ранее стало известно, что производство медицинских тест-систем запустят на площадке «Алабушево» «Технополиса «Москва» весной текущего года. Также здесь заработает исследовательская лаборатория. Развитие площадки технополиса позволит создать 200 новых рабочих мест.

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